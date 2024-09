Più corse degli autobus nei festivi. I pendolari: "Dopo anni di battaglie"

Potenziate le corse degli autobus nei giorni festivi, buone notizie per chi usa i mezzi pubblici anche alla domenica. Con l’entrata in funzione dell’orario invernale, a partire dal 12 settembre, i passaggi della linea Z412 di Autoguidovie, che collega il terminal sandonatese della M3 coi comuni dell’asse Paullese, sono stati estesi fino alle 20.10, mentre in precedenza le ultime corse disponibili erano quelle delle 18.

A renderlo noto, dopo aver effettuato una disamina degli orari diffusi dalla compagnia di trasporto, è il Comitato dei Pendolari in Lotta, che da anni si batte per ottenere un incremento dei mezzi pubblici nel Sud-Est Milanese. Per chiedere un potenziamento delle corse festive il Comitato aveva lanciato, in passato, più di un appello, organizzando anche una raccolta di firme tra lavoratori e studenti. Ora è arrivata la svolta tanto attesa. "Dopo 6 anni, qualche promessa è stata mantenuta – commentano i Pendolari in Lotta -. Da una prima analisi degli orari, valutiamo positivamente l’aggiunta di alcune corse nei giorni festivi, con un ampliamento della fascia di servizio. Una miglioria che viene considerata utile. Ringraziamo l’azienda e gli enti interessati". Intanto, da più parti si leva l’appello a prolungare verso Sud il percorso della linea 66 di Atm, che attualmente fa capolinea a Peschiera Borromeo.

"L’arrivo di questo mezzo di trasporto nel territorio al confine tra Pantigliate e Mediglia rappresenterebbe un passaggio importante per migliorare i collegamenti da e per Milano - rimarca il sindaco di Pantigliate Lorenzo Miglioli -. Il nostro territorio, come del resto tutto l’hinterland metropolitano, si conferma un’area con un alto tasso di pendolarismo verso il capoluogo. Il prolungamento della 66 è uno dei temi, sui quali la nostra amministrazione intende concentrare gli sforzi e tenere alta l’attenzione". Il sospirato prolungamento comporterebbe una tratta aggiuntiva di circa 3 chilometri rispetto all’attuale tracciato del mezzo.