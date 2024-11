Tenta di difendere il suo cane da un pitbull. Il molosso lo morde e quasi gli stacca un dito

Milano, 1 novembre 2024 – La zuffa tra due cani al parco. Un husky contro un pitbull. Il padrone del primo cerca di dividerli e viene morso dall'altro animale, che quasi gli stacca di netto un dito. Sono gravi le condizioni del trentaduenne morso qualche minuto dopo le 11 di venerdì primo novembre nella periferia nord di Milano: l'uomo è stato ricoverato alla clinica Multimedica di Sesto San Giovanni, rischia l'amputazione di una mano. L'altro proprietario è scappato con il suo animale senza prestare soccorso al ferito.

L'aggressione

Tutto è accaduto all'interno di Villa Scheibler, in zona Vialba. Stando alle prime informazioni, il trentaduenne è stato aggredito mentre stava tentando di placare il violento confronto tra il suo husky e il pitbull. L'uomo ferito è stato soccorso dai sanitari di Areu in via Val Lagarina e trasportato in ospedale in codice giallo. Del caso si stanno occupando gli agenti della polizia locale, che stanno cercando il padrone del pitbull in fuga.