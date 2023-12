Pista di ghiaccio aperta ai ragazzi anche al mattino

Con l’inaugurazione della pista di pattinaggio si è dato avvio alla programmazione delle iniziative per Natale. Nella nuova location – piazza Falcone e Borsellino, più idonea per dimensione e accessibilità – la pista argentata di 230 metri quadri sarà fruibile fino al 14 gennaio tutti i giorni dalle 15 alle 19 e il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 20. Tra le novità, le scolaresche di Paderno possono usufruire della struttura anche durante l’orario scolastico mattutino, con tariffa ridotta. Insieme all’impianto, è stato inaugurato anche il grande albero di Natale ed è stata accesa la città con 200 filari di luminarie in tutti i sette quartieri. Nei prossimi giorni in tutta Paderno mercatini, concerti, la casa di Santa Claus con l’ufficio postale, giochi e zampognari.

La.La.