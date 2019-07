Milano, 27 luglio 2019 - Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova piscina pubblica in via Fatebenesorelle, in zona Moscova, a Milano. La nuova struttura sarà dotata di due vasche, spogliatoi, palestra, area ristoro, uffici, infermeria, solarium, locali depositi, impianti e locali tecnici, oltre a spogliatoi con ingresso autonomo per l'adiacente struttura sportiva Play More. La prima fase di intervento durerà circa sei mesi e comprende le indagini archeologiche e le bonifiche da eventuali ordigni bellici. Successivamente partiranno gli scavi per la realizzazione del centro, che sarà pronto entro il 2022.

L'intervento, del valore di 5 milioni di euro, è realizzato da Ireef - Italy Sicaf, come opera a scomputo della monetizzazione per la riqualificazione dell'immobile di via Bagutta 2, l'edificio degli anni Trenta che fino a qualche anno fa ospitava il garage Traversi, per cui sono in corso i lavori di rifunzionalizzazione con destinazione commerciale. "Parte finalmente un intervento molto atteso nel quartiere Moscova che andrà ad ampliare l'offerta di strutture sportive in città", dichiarano gli assessori all'Urbanistica Pierfrancesco Maran e allo Sport Roberta Guaineri.

"Nella Milano che si prepara alle Olimpiadi 2026 - aggiungono i due assessori - questo è uno dei tanti tasselli che porterà a un potenziamento importante degli impianti cittadini, dalla piscina che nascerà al quartiere Adriano al PalaItalia a Santa Giulia, alla riqualificazione del Palasharp e quella dell'Agorà, lo stadio del Ghiaccio in via Ciclamini. Tutti interventi possibili grazie a una stretta sinergia tra pubblico e privato''.