Pirellino, quota 23% le case in convenzione

Approvata dalla Giunta comunale l’adozione della Variante parziale al Piano delle Regole del Pgt che definisce la disciplina urbanistica in cui inserire il compendio immobiliare Pirelli 39. Il Comune ha deciso di fissare l’obbligatorietà di quote di Ers in caso l’intervento (di oltre 10mila mq di SL) preveda funzioni urbane residenziali per almeno il 23% della SL. La variante si è resa necessario a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto l’appello di Coima.