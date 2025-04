Pioltello e la rinascita del Satellite: in uno dei 40 casermoni in vendita 34 appartamenti a prezzi calmierati

Alleanza pubblico-privato per il quartiere multietnico di Pioltello, a 16 chilometri dal Duomo, dove si parlano più di 100 lingue. Appartamenti ristrutturati, palazzi con facciate nuove, cortili e cantine rimessi in ordine. Un sogno per chi era abituato alla babele che fra spaccio e sub affitti ha inghiottito tante vite. Un ritorno alla normalità in un pezzo dei 40 casermoni costruiti negli anni Settanta per essere un quartiere modello e via via degradato.

Nel rione il 50% degli immobili – circa 2mila abitazioni – è colpito da sfratto e quasi 500 erano occupate e sono state liberate. Si è fatta strada così l’idea di provare a ripartire. E nel 2020, quattro anni dopo l’avvio del tavolo fra istituzioni è stato firmato il protocollo con Intesa attraverso la società Benefit “Cimarosa 1”, la via interessata dal progetto. Una decina di palazzine di cui oggi una, i 34 appartamenti, è stata messa sul mercato a prezzi calmierati. Dopo l’acquisto delle case sottoposte a procedure esecutive (su un totale di 209), la società Benefit le ha riqualificate all’interno e all’esterno per poi metterle in vendita.

“Questo progetto – spiega Pierluigi Monceri, direttore regionale di Intesa Sanpaolo – è un modello ambizioso ed efficace di collaborazione tra soggetti pubblici e un operatore privato”. Il prezzo degli appartamenti non potrà superare i 2.200 euro al metro quadro. Una parte delle case, sarà venduta o affittata a enti del terzo settore: potranno viverci famiglie numerose, quelle con portatori di handicap e disabilità, single con figli minorenni. E tra gli altri, studenti lavoratori, forze dell’ordine, residenti, lavoratori o studenti nel comune di Pioltello. “Sono certo che gli interventi realizzati costituiscano il volano per una concreta ed effettiva rinascita della comunità”, dice il prefetto Claudio Sgaraglia. Per la presidente della terza sezione civile del tribunale, Marianna Galioto, l’impegno “è stato volto al ripristino della legalità tramite la soddisfazione dei creditori”. Per la sindaca “il percorso avviato nel 2016 è una testimonianza importante di un sistema che funziona”.