Pioltello premia i campioni di integrazione e eccellenza sociale

Merito sotto i riflettori a Pioltello, medaglia d’onore alla Polisportiva dell’oratorio Maria Regina e al Lotta Club Seggiano, "campioni di integrazione" e attestato di benemerenza ai volontari della Croce Verde Giuseppina Mariani e Aldo Galbiati insieme (anche nella vita) da più di 50 anni, alla 5A elementare di via Milano dell’Istituto Mattei-Di Vittorio e al team MakiaSat del Machiavelli. L’Amministrazione premia i cittadini illustri. "Un orgoglio per tutti - dice la sindaca Ivonne Cosciotti -. Questa cerimonia è l’occasione per ringraziare chi con il proprio operato, spesso silenzioso, si spende con generosità per gli altri. Storie di grande impegno nel sociale, nella crescita della comunità, ma anche eccellenze artistiche, professionali e nello studio. Esempio per tutti e motivo di lustro per la comunità".

È l’identikit della società sportiva oratoriana che "ha tolto tanti ragazzi dalla strada", una missione portata avanti dalla parrocchia, dal direttivo, dai genitori, dagli allenatori che "hanno deciso di dedicare il loro tempo libero ai ragazzi che sono diventati più di 300". "Il principio è aiutare", dice il presidente Dario Pennè. Stessa lunghezza d’onda per il Lotta Club Seggiano, altro punto di riferimento a Pioltello. "Chi entra da loro non entra in una seconda casa, dove i valori dell’accoglienza e del rispetto vengono insegnati molto prima delle mosse per stendere gli avversari - spiega il Comune -. Una famiglia allargata, in cui giovani di tutte le nazionalità combattono con un cuore solo, varcando barriere linguistiche e culturali, uniti dalla passione per lo sport". A ritirare il riconoscimento il presidente Giuseppe Gammarota. Gli attestati invece sono andati alla coppia di “angeli”, Giuseppina e Aldo che "si fanno in quattro sull’ambulanza", alla quinta elementare "capace di cancellare la diversità" e al MakiaSat, il team di liceali del Machiavelli-Gaia, Giulio, Demetrio, Tommaso, Jacopo, Emanuele e Matteo - che ha messo a punto un progetto che Esa, l’Agenzia spaziale europea, ha definito il “migliore d’Italia”: i giovani scienziati hanno costruito un satellite della dimensione di una lattina.