È entrata in municipio vestita di bianco, ieri la sindaca di Pioltello Ivonne Cosciotti ha voluto celebrare la vittoria della neo vicepresidente americana Kamala Harris indossando il colore simbolo della battaglia per il voto alle donne. La Harris, prima donna ai vertici della Casa Bianca, è apparsa in bianco al primo discorso ufficiale, proclamando parole destinata a fare la storia: "Sono la prima, ma non sarò l’ultima". Lunedì Ivonne Cosciotti si è vestita di bianco "in nome di tutte le donne che possono affermarsi nel loro valore, che per molto tempo è stato messo in secondo piano". Da Pioltello a Washinton, il futuro è donna. Pa.Tos.

