Pioltello, Cassanese bis al traguardo: "Mai più camion nelle vie della città"

Viaggio nel cantiere della Cassanese bis, a Pioltello: mille metri al traguardo e "poi addio per sempre ai camion in città", la bretella di 5 chilometri - costo 150 milioni - unirà Tangenziale est e Brebemi aggirando la vecchia Cassanese e migliorando i collegamenti con Milano, la partenza della nuova viabilità speciale sarà da Lambrate. Al sopralluogo per valutare lo stato dell’arte, Comune, Città Metropolitana e Westfield, l’operatore del futuro centro commerciale di Segrate in capo al quale sta l’opera.

Entro l’estate sarà aperto lo svincolo di Cascina Gabbadera, nel primo semestre 2026 l’intero tracciato. "La strada è ben visibile, i lavori sono arrivati al tunnel di Pioltello - dice il vicesindaco Saimon Gaiotto - si riesce già a immaginare come sarà una volta ultimata. Un’infrastruttura importante che faciliterà tutti quei pendolari che, costretti ad andare a Milano in macchina, si troveranno un’arteria a quattro corsie, diretta, che esclude la città. Un bel cambio di prospettiva in termini di qualità della vita". La svolta ricorda un’altra "viabilità speciale", "tra Pioltello e Melzo dopo l’interramento della Cassanese. Da quel momento i tempi trascorsi in macchina, spesso in code estenuanti, si sono drasticamente ridotti. Con questa opera si completa quell’anello viabilistico, esterno alla città, che permetterà di dirottare parte del traffico fuori dal centro abitato".

"I lavori procedono per il meglio - aggiunge Daniela Caputo, consigliera delegata alle Infrastrutture di Città Metropolitana -. Questo nuovo sopralluogo ha confermato quanto di positivo già visto nei mesi scorsi. Sono fiduciosa che a breve saremo in grado di dare al territorio un’opera sostenibile che contribuirà a rendere più fluido il traffico e a rendere più connesso un territorio di importanza strategica per la provincia". Il progetto del quale si parlava da decenni, diventa così realtà.

"Da luglio i camion diretti da est verso Milano disporranno di una strada a quattro corsie fino al nuovo svincolo che collega via Pordenone a Pioltello con Milano Oltre, a Segrate - spiega Giuseppe Bottasini, assessore ai Trasporti -. Non avranno più alcun vantaggio a uscire dalla Cassanese prima del tunnel e ad attraversare la città, come purtroppo è accaduto in questi ultimi mesi per i rallentamenti causati dal cantiere".

Barbara Calderola