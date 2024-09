Pioggia torrenziale. Le strade e i sottopassi si trasformano in fiumi

Strade e sottopassi allagati anche nel Nord Ovest milanese e un albero caduto in mezzo alla strada, in via Vittoria a Rho, che ha richiesto l’intervento di una squadra del gruppo di protezione civile rhodense. La pioggia torrenziale che ieri è caduta sull’hinterland milanese ha causato problemi in molte strade rhodensi. È stato il Comune intorno alle 10 del mattino a diffondere sui social e attraverso i canali istituzionale l’allarme maltempo. "La rete idrica sta facendo fatica a smaltire l’enorme quantità di acqua arrivata in poco tempo. Si invitano i cittadini a prestare attenzione e a muoversi lungo le strade con prudenza, sia a piedi sia in automobile". Il sottopassaggio di corso Europa è stato chiuso attorno alle 10, solo un’oretta dopo quando finalmente l’acqua ha iniziato a defluire è stato riaperto.

"Tutto dipende dalla enorme mole di acqua in accumulo in poco tempo, dal momento che le caditoie e le pompe di sollevamento faticano a smaltirla", spiega l’amministrazione comunale. In mattinata situazione particolarmente critica tra via Milano e via Castelli Fiorenza, invece di ricevere acqua, il tombino la respingeva e in pochi minuti le strade sono diventate fiumi in piena. Allagamenti anche in via Garibaldi, via Buon Gesù e via Italia. Stessa situazione tra le vie Solferino, Lamarmora e Don Albertario. Anche alcuni cortili del centro storico hanno dovuto fare i conti con la rete idrica che non riusciva a smaltire l’acqua caduta in pochi minuti. Per tutta la giornata il sottopasso di corso Europa e le strade sono state presidiate dalle squadre di pronto intervento della Protezione civile che nella frazione di Lucernate è intervenuta anche per tagliare e spostare un grosso albero caduto in mezzo alla strada. Vanzago, dopo l’abbondante pioggia della notte, si è svegliata con il sottopasso di via Europa Unita allagato. La polizia locale è intervenuta, insieme ai tecnici del Cap, ed è stata disposto la chiusura del sottopasso. Nella vicina Lainate, allagamenti in via Manzoni, via Mascagni, via Biringhello, nella rotonda dell’ex casello autostradale e via Re Umberto. Infine, sorvegliato speciale a Pogliano il fiume Olona: le forti piogge hanno fatto alzare il livello, ma non ci sono state esondazioni.