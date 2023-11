Pioggia di vincite nelle estrazioni del 10eLotto

Una pioggia di vincite in città in seguito alle estrazioni del 10eLotto. Nove delle dieci vincite da top ten del concorso sono state incassate a Sesto San Giovanni, con nove giocate diverse. La più alta è pari a 20mila euro, centrata con un 5 con la modalità istantanea di vincita. A seguire, un fortunato giocatore ha centrato un 2, pari a circa 14mila euro. La terza vincita più alta, tutta derivante dal numero speciale gong (il terzo estratto della Ruota di Bari) ammonta a 13mila euro. Per il gioco in modalità istantanea, è stato inoltre centrato un 3 da 10.500 euro. Infine, sono state registrate due vincite da 8mila euro ciascuna, un’altra da 7mila euro e due da 6.500 euro. In totale, a Sesto, sono stati incassati 86.500 euro in nove diverse giocate. Vincite alte che rimangono comunque lontanissime da quella, ancora imbattuta e record per l’hinterland milanese, di 5 milioni e 600mila euro. È accaduto a gennaio del 2021, quando un ragazzo, con una schedina da 4 euro al 10eLotto, giocata per caso, per avere il resto di una banconota, ha vinto l’esorbitante cifra. Il 25enne, appena essersi reso conto del biglietto fortunato che aveva in mano, è svenuto dentro la ricevitoria, per poi far perdere le proprie tracce.