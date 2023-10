Si spaccia per erede di una famiglia di imprenditori e pilota di Formula 1, ma non paga l’affitto di casa: arrestato truffatore

Milano – Gli agenti del commissariato di Porta Genova di Milano lo cercavano per notificargli una denuncia per lesioni. Dopo varie ricerche, hanno trovato l'uomo a cui era destinata la denuncia ma hanno scoperto che aveva affittato un appartamento con un nome falso e, a differenza di quanto indicato dall'aggredito, si chiama Francesco Riva, 42 anni, e ha, tra le altre cose, un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Genova per una condanna a quattro anni e otto mesi per truffa.

L'uomo, arrestato dalla Polizia, ha un lungo curriculum di truffe un pò in tutta Italia e con modalità svariate, poiché era solito spacciarsi come erede della famiglia di imprenditori dell'acciaio Riva e pilota di Formula 1. Nell'appartamento in cui è stato rintracciato, non pagava l'affitto da nove mesi.