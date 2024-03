Pigrecoday, la sfida è matematica. E premio agli Scrittori di Classe

Pigrecoday: la giornata è dedicata alla costante matematica più famosa, che indica il rapporto tra la circonferenza e il suo diametro. In tutto il mondo, matematici e fisici rendono omaggio con una serie di iniziative proprio il 14 marzo, in quanto scrivendo tale data secondo la consuetudine di gran parte del mondo anglosassone di indicare prima il mese e poi il giorno, si ottiene 3.14 ovvero l’approssimazione più nota di “pigreco”. La manifestazione si è svolta presso la scuola primaria di Casarile. L’istituto ha organizzato una manifestazione aperta alle famiglie, durante la quale adulti e bambini si sono cimentati nella soluzione di enigmi con giochi a carattere logico-matematico. Sempre a Casarile è stata premiata la 3D della scuola primaria "G. Di Vittorio" di Casarile vincitrice di "Scrittori di Classe", concorso nazionale di scrittura creativa. Il progetto è parte integrante di Insieme per la Scuola, l’iniziativa cardine di Conad per il sostegno alla crescita e all’istruzione delle nuove generazioni. Giunto alla sua decima edizione, "Scrittori di Classe" ha avuto come tema per quest’anno scolastico "La Magia del Fantasy: Storie ed emozioni al Summer Camp".

Mas.Sag.