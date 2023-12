Pieve Emanuele, incendio alla Entomit di Fizzonasco

Pieve Emanuele, 5 dicembre 2023 – Incendio alla Entomit di via Salvo d'Acquisto, nella frazione di Fizzonasco, specializzata nel settore della disinfestazione.

Le fiamme sono divampate poco dopo le 12.30 all'interno del capannone e avrebbero interessato alcuni mezzi. Sul posto sono intervenuti alcuni mezzi dei vigili del fuoco e carabinieri la polizia locale e mezzi del 118 in supporto. Attualmente non risultano dipendenti dell’azienda feriti nè intossicati iti o intossicati. Una volta domate le fiamme i vigili del fuoco dovranno stabilire le cause dell’incendio.