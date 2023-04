Piccolo Teatro Martesana: diamogli un nome

Monica Vitti o Anna Magnani, Eleonora Duse o Virna Lisi? I fondi e il progetto per la trasformazione da teatro a "cineteatro" ci sono, ora al Piccolo Teatro Martesana serve un nome. E l’Amministrazione lancia un "sondaggio" fra i cittadini: questi ultimi potranno scegliere il nome a loro più gradito, inviarlo, entro e non oltre il prossimo 25 aprile all’indirizzo mail della biblioteca ([email protected]), o segnalarlo con un post sulla pagina FB comunale. C’è una rosa: Monica Vitti, Anna Magnani, Lyda Borelli, Mariangela Melato, Lucia Bosè, Franca Valeri, Virna Lisi ed Eleonora Duse. Urne aperte mentre si lavora alla trasformazione del teatro al Casale, che, grazie a un finanziamento da 480mila euro portato a casa nei mesi scorsi, ospiterà presto uno schermo per proiezioni cinematografiche. Monica Autunno