Piccolo fan di Harry Potter La bacchetta magica esplode: undicenne ferito alle mani

Rischia di perdere una falange il bambino che, scartata la bacchetta magica ordinata su internet, si era messo nei panni di Harry Potter. Il gadget cinese avrebbe dovuto fare una sorta di magia: premendo un pulsante avrebbe dovuto uscire dalla punta della bacchetta un foglietto di carta che si incendiava, producendo una piccola fiammata, come quelle, appunto della bacchetta di Harry Potter.

Premuto il pulsante, invece, nessuna “magia“, nessun foglietto di carta, la punta della bacchetta, che di magico non aveva proprio niente, è scoppiata. E lo scoppio è avvenuto fra le mani del ragazzino di 11 anni che si era messo nei panni del suo personaggio preferito.

Il ragazzino, nato a Busto Arsizio, la sera di Pasquetta nel suo appartamento di Arese, stava intrattenendo parenti e genitori, entrambi 52enni e originari di Vimercate e di Rho.

Una magia alla Harry Potter e invece qualcosa nel funzionamento di quel giocattolo tanto desiderato è andato storto.

Lo scoppio è avvenuto davanti ai gentori che hanno subito soccorso il bambino.

L’allarme al 118 è scattato poco dopo le 21. Trasportato in ambulanza al San Gerardo di Monza in codice giallo, l’11enne rischia di perdere la falange del dito medio della mano sinistra, dove ha anche un profondo taglio al palmo. È stato inoltre medicato per escoriazioni alla mano destra.

Ai carabinieri della stazione di Garbagnate Milanese, intervenuti sul posto, i genitori del ragazzino ferito hanno raccontato di aver ordinato la bacchetta online. Si tratta di una “fireball wand”, comune gadget per bambini utilizzati per riprodurre le imprese dei film fantasy: le bacchette sono in vendita solo online in vendita a pochi euro.

I carabinieri verificheranno le istruzioni e le garanzie del prodotto di marchio cinese ed eventualmente avvieranno le segnalazioni necessarie per farlo togliere dal mercato.

Sarà urgente capire quanti prodotti “fallati“ e potenzialmente pericolosi possono essere

stati messi sul mercato, quindi ancora acquistabili.

Anna Giorgi