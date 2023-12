Piccolo capolavoro dell’arte del riciclo la Casa di Santa Claus firmata Distefano

Un piccolo capolavoro realizzato con l’arte del riciclo e tanta creatività. La Casa di Babbo Natale è ormai un luogo attesissimo da migliaia di persone, soprattutto bambini, dove respirare la vera atmosfera natalizia. La creatrice è l’artista Giorgia Distefano (nella foto) che da sette anni propone la casa di Santa Claus, arricchendola ogni anno di particolari e dettagli.

Ogni oggetto e tutte le scenografie sono realizzate a mano, con materiali di riciclo. I rotoli della carta igienica diventano fieri soldatini, i pezzi rotti dei vecchi alberi di Natale artificiali si trasformano in ghirlande sontuose, le scatole di cartone ormai inutilizzabili sono assemblate e dipinte per diventare bauli antichi.

La Casa di Babbo Natale, aperta in questi giorni, è un luogo magico per i piccoli ma anche per gli adulti che si ritrovano bambini immersi nell’atmosfera natalizia. "Ringrazio tutti i collaboratori per il prezioso aiuto e i tanti sponsor che hanno reso possibile, ancora una volta, questa opera dedicata a grandi e piccoli, per far vivere momenti emozionanti ma anche per imparare che dai materiali che si buttano si possono ricavare cose meravigliose, rispettando l’ambiente – racconta Distefano –. Un ringraziamento particolare va all’associazione Amici del Parco Virgilio che sostengono l’iniziativa, all’impresa Sangalli e a tutte le associazioni che parteciperanno per il grande evento del 16 dicembre". In quella data, è previsto l’arrivo di Babbo Natale, al binario 1 della stazione di Trezzano, con il treno delle ore 16.12. Ci sarà una parata musicale in costume, a cura di Fantafilò, con elfi e trampolieri, un annullo speciale di Poste Italiane per il francobollo che riproduce Babbo Natale nella grafica di Giorgia Distefano, punti ristoro (a cura del gruppo Grupifh) e il laboratorio artistico natalizio dei writers di We run the streets.

La casetta è allestita al Punto Expo, in via Vittorio Veneto, fino al 7 gennaio (info al numero 3408432765). Giorgia organizza anche visite guidate e diverse scolaresche, anche di Milano e dintorni, si sono già prenotate per non mancare l’appuntamento con la magia. In più, nel suo spazio creativo, Giorgia propone laboratori per riutilizzare i materiali di scarto e farli diventare piccole opere d’arte.