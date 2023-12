Milano, pesta a sangue la compagna e poi si scaglia contro i Carabinieri: arrestato un 46enne

Milano – Ancora un episodio di violenza sulle donne, ancora una volta nelle mura domestiche, Siamo nella zona Sud di Milano, nel quartiere della Barona, in via Santa Rita da Cascia. Qui, ieri mattina, un uomo montenegrino di 46 anni con precedenti è stato arrestato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Mentre transitavano nella zona per una normale ronda, i Carabinieri sono stati avvicinati da una donna italiana di 40 anni che perdeva sangue dalla testa e ha riferito di essere stata aggredita dal compagno.

Saliti nell'appartamento, i militari hanno trovato l'uomo che in evidente stato di alterazione si è lanciato contro di loro rendendo necessario per bloccarlo il ricorso allo spray. Dalle ricostruzioni, l'uomo non era nuovo ad atteggiamenti violenti nei confronti della compagna. Nella circostanza sarebbe stata scaraventata contro il muro, ferita al naso con un coltello, colpita più volte alle costole e quasi strangolata.

La donna è tutt'ora ricoverata all'ospedale San Carlo con lesioni al capo, alle costole e ai polmoni, ma non è in pericolo di vita. Il 46enne è stato condotto al carcere di San Vittore.