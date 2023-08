Piazze e stazione ora tocca alle barriere

Eliminazione delle barriere architettoniche, avanti tutta: lavori in estate sull’asse fra la stazione della metropolitana di piazza Europa, viale Kennedy e via Ratti. Un’ordinanza per agevolare gli interventi delle imprese è all’albo, gli interventi sono strutturali e viabilistici: l’obiettivo, quello di favorire la mobilità dolce e eliminare gli ostacoli su tutto l’asse fra lo scalo della metropolitana e la Casa di Comunità all’ex ospedale Serbelloni. Non solo manutenzioni e Peba nella lista di opere cui si prepara a dedicarsi la nuova amministrazione comunale, ancora assorbita dall’emergenza maltempo. In autunno decollerà l’operazione Casa Busca, a breve l’avvio della prima fase di restauro.

È confermato inoltre, in concomitanza con l’avvio delle procedura di una variante al Pgt, uno studio-focus che interesserà tutte le piazze gorgonzolesi. "La nostra intenzione - così Nadia Ornago, neo assessore ai Lavori Pubblici - è quella di proseguire gli interventi, sulle strade, nei parchi, negli edifici pubblici, che favoriscano, in parole povere, una mobilità sicura. L’attuazione del Peba, già avviato negli anni scorsi, è una componente fondamentale. Ma vi saranno altri progetti, se necessario radicali". Le piazze? "Sono sicuramente un tema complesso. Vi sarà uno studio concomitante al nuovo piano del traffico. Abbiamo già chiesto una sorta di check degli elementi di criticità. L’idea è di raccogliere delle idee e di definire delle priorità, per le piazze così come per altri interventi urbanistici, confrontandoci anche con la cittadinanza, attraverso i comitati di quartiere. Un confronto che abbiamo già aperto nelle scorse settimane".

M.A.