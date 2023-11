Piazze della città. Parte il restyling da due milioni

Si andranno a riqualificare tutte le piazze della città. Da quelle che aspettano un intervento da tempo, come il Rondò, fino a quelle che erano state "toccate" solo pochi anni fa, come piazza Oldrini. "Parliamo di sistema delle piazze, con interventi integrati, su cui investiremo oltre 2 milioni di euro", annuncia l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda (nella foto). Si parte con piazza Trento e Trieste, alla ribalta negli ultimi mesi per gli eventi criminosi e per la decisione dell’Amministrazione di rimuovere tutte le panchine. Qui saranno investiti 550mila euro. "Siamo orientati a reinserire una fontana, per ripristinare il vecchio disegno dell’area. Non andremo a recuperare quella del parco della villa, ma ne sarà posizionata una nuova, con design moderno". Resta confermato l’assetto viario attuale così come la pavimentazione "ma ci sarà la sostituzione delle essenze arboree che oggi causa problemi di sollevamento".

C’è poi il lotto2 di piazza Petazzi con 700mila euro e piazza IV Novembre, su cui sono stati chiesti a Regione 600mila euro per il rifacimento integrale della pavimentazione. Centomila euro per piazza Oldrini dove sarà creata una nuova area gioco per bimbi da zero a 6 anni. Per largo Lamarmora si sta finendo il piano esecutivo. "Manterremo il disegno dell’architetto Kenzo Tange, andremo a consolidare il fondo e sostituire i sampietrini. Poseremo castellane e abbatteremo le barriere architettoniche. Infine, in largo Cavallotti abbiamo uno spazio dequalificato dopo la rimozione di edicola e cabina. Salterà qualche posteggio oggi selvaggio e ci saranno due piccole nuove aree verdi". La.La.