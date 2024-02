Piazzale Corvetto, abbandono di rifiuti e vendita fuori orario: sequestrati due food truck

Milano, 3 febbraio 2024 – Polizia Locale in azione, venerdì sera, in piazzale Corvetto: sequestrati due mezzi, un autonegozio e un food truck, posizionati in maniera errata e permanevano oltre quanto consentito.

L’assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha fatto sapere che “il Municipio 4 con il presidente Stefano Bianco e l'assessore alla Sicurezza Marina Melloni, la consigliera comunale D'Amico e il circolo PD ci avevano segnalato il problema, ribadito inoltre da molti cittadini durante il Consiglio di Municipio 4, anche con un esposto. La Polizia Locale ha verificato e organizzato intervento. Queste attività costituiscono degrado, abbandono di rifiuti e problemi di sicurezza, spesso con abuso di alcolici”.

Poi, ha assicurato: “Cercheremo di continuare i controlli per dare più sicurezza al quartiere. E Polizia e Carabinieri stanno lavorando contro diversi reati. Insieme Questura, Polizia di Stato, Carabinieri, Comune, Municipio e Polizia Locale vogliamo dare più sicurezza al quartiere, dove tanti cittadini vogliono vivere in maniera più serena. Grazie alle donne e uomini che con il loro impegno aiutano questi quartieri a cambiare”.