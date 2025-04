Piazzale a una "figura divisiva". Scontro anche a Trezzano

Divide la scelta del Comune di inaugurare "Piazzale Ramelli", nell’ex piazzale della Stazione. La cerimonia di intitolazione (29 aprile alle 10), è stata anticipata sui social tra le polemiche. Per il sindaco Giuseppe Morandi si tratta di "un momento importante di riflessione, intitolando il piazzale nel cuore della nostra città. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare". Ma c’è già chi ha espresso dissenso, come i componenti dell’opposizione: il Pd e la lista civica, durante la discussione in consiglio comunale, sono usciti dall’aula, mentre la lista Avs/Il Ponte ha espresso voto contrario. "Si tratta di un piazzale importante - sottolinea il consigliere Pd Claudio Albini -: perché dedicare questo luogo di riferimento cittadino proprio a una figura divisiva?".

Vittorio Ciocca (Avs/Il Ponte) ricorda che "gli anni di piombo hanno fatto tante vittime: atti di violenza da condannare. Se si vuole ricordare la nostra storia e costruire un’Italia pacificata, non si può passare da un’intitolazione di parte". Ma per la maggioranza, che ha votato compatta, si tratta di un "simbolo, il ricordo dell’efferato omicidio di un giovane che merita di essere commemorato". Fr.Gr.