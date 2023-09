Piazza Rossa “a ostacoli” a Buccinasco: dopo il restyling, la festa

Grande festa sabato alle 16 per inaugurare, dopo anni di attesa e di burocrazia, piazza Guido Rossa riqualificata con giochi, panchine e gazebo. Nuovo lustro al quartiere tristemente noto per i terreni, vicini alle case, dove la ‘ndrina dei Barbaro aveva sotterrato rifiuti. Per bonificare ci vorranno milioni di euro. "La riqualificazione prosegue: in alcune celle bonificate pianteremo alberi e collocheremo attrezzi sportivi", commenta il sindaco Rino Pruiti. Fr.Gr.