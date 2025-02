Milano, in piazza Giuseppe Grandi si nasconde un pezzo di storia: “Qui c’è un bunker sotterraneo”

Milano – Qui si nasconde uno dei primi rifugi antiaerei della città, un labirinto di 25 stanze in cemento armato che poteva ospitare oltre 400 persone. Il bunker sotterraneo fu costruito nel 1936 e venne utilizzato durante la Seconda guerra mondiale: si trova in piazza Giuseppe Grandi, lungo corso Ventidue Marzo, nella zona est di Milano. Gli ingressi erano in cima al terrapieno, ai lati della fontana, vicino alla colonna che fungeva da condotto di aerazione e dalla cui sommità oggi sgorga una cascata.

“Qui si conserva un pezzo di storia – osserva Emilio Zini, che abita vicino –. Il bunker fu restaurato nel 2016 e ogni tanto viene aperto ai visitatori. Per il resto, in piazza vedo soprattutto anziani e padroni di cani. D’estate qualcuno prende il sole sdraiato intorno alla fontana, ma non c’è mai troppo movimento”. Lo conferma Marco Viscusi, che lavora in una pescheria: “Vedo più gente dall’altro lato, oltre corso Ventidue Marzo: quando c’è bel tempo l’area giochi è piena di famiglie e bambini”. Ma chissà quanti passano di qui senza sapere dell’antico rifugio nascosto sottoterra.