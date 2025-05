Piazza Garibaldi riapre al traffico fra le polemiche

Dopo un anno di lavori di riqualificazione e con il cantiere ancora aperto per completare la zona pedonale, piazza Garibaldi riapre al traffico con nuove disposizioni che sollevano sollevato un’ondata di malumori tra i cittadini.

L’accesso alla piazza è ora consentito solo in entrata a senso unico, una decisione che suscita interrogativi, soprattutto per le difficoltà di uscita dal centro in auto.

"Sono curioso di vedere cosa succederà nella zona di viale Europa, di fronte al Teca, dove già esiste un imbuto per chi si sposta da nord a sud - commenta Stefano Ravelli, residente in centro -. Ritengo sia mancata un’analisi approfondita del traffico. Obbligare gli automobilisti a utilizzare le vie interne della città potrebbe creare ulteriori strozzature preoccupanti". "Non so se sia stata coinvolta una società esperta in studi sul traffico - ha ribadito il cassanese Mauro Bonomelli -, ma se così fosse, a mio avviso è stata fatta una scelta sbagliata sulla viabilità".

Sulla questione interviene anche il Circolo Pd di Cassano d’Adda: "I commercianti ora potranno respirare, forse, ma per i residenti sarà più difficile uscire da casa. Il centro rischia di essere congestionato dalla nuova viabilità".

L’assessore alla Viabilità, Deborah Bucca, chiarisce: "Se emergeranno proposte di miglioramento della viabilità, le valuteremo, ma ci affideremo a professionisti, non ai soliti esperti improvvisati".

Stefano Dati