Piazza Duomo, venditore abusivo denunciato

Milano, 7 dicembre 2023 – In pieno centro, vendeva come se nulla fosse cellulari e profumi contraffatti. Ma il venditore abusivo, un italiano di 23 anni, non è sfuggito ai ghisa che lo hanno controllato e poi denunciato.

Il 23enne era in piazza Duomo angolo piazza Mercanti, mercoledì pomeriggio, e proponeva ai passanti la sua merce, tutte imitazioni: un iPhone 15, un iWatch, sei Airpods e un profumo Chanel.

Ad accorgersi di lui sono stati agenti del Nucleo op erativo Duomo della polizia locale, che una volta accertata l'irregolarità dell'attività e la presenza di merce dai marchi falsificati ha sequestrato tutti gli oggetti e denunciato l'uomo.