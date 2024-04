Piazza delle associazioni. Prosegue la battaglia contro il taglio di 13 tigli

Prosegue la battaglia di comitati e cittadini per cercare di salvare dall’abbattimento i 13 tigli di piazza delle Associazioni. Si tratta di piante che, pur non essendo malate, il Comune ha deciso di eliminare per fare spazio a un progetto complessivo di riqualificazione della piazza. Domenica 7 aprile alle 15 la stessa piazza delle Associazioni ospiterà un evento di discussione e riflessione su questo tema. L’iniziativa è promossa da una cordata di cittadini, firmatari di un manifesto a favore del mantenimento delle piante oggi presenti. L’evento va a sommarsi alle mobilitazioni di un apposito Comitato che, sorto a sua volta per cercare di preservare i 13 tigli, ha organizzato raccolte di firme e dibattiti. Le piante verranno sostituite con nuove essenze, ha assicurato l’ente locale. "Quei tigli rappresentano un patrimonio arboreo decennale che riveste un valore simbolico e va salvaguardato", è una delle motivazioni.

A.Z.