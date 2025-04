"Piazza Affari non perda centralità"

Piazza Affari deve mantenere ruolo centrale nel sistema europeo, a chiederlo con una mozione - votata ad ampia maggioranza - è Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia, insieme agli azzurri Deborah Giovanati e Luca Bernardo, per chiedere al Governo l’impegno di tutelare la centralità della Borsa Italiana negli scambi degli ETF (Exchange Traded Funds - fondi di investimento quotati) e, anzi, di renderla hub europeo della quotazione di Pmi, mantenendo l’autority del listing, almeno per le piccole e medie industrie, fino a un miliardo di capitali.

"L’urgenza è dovuta dalla comunicazione che Euronext ha inviato ai suoi operatori per informarli che prossimamente Amsterdam sarà il mercato preferito per gli ETF con il rischio che il mercato finanziario milanese venga marginalizzato", spiega de Chirico: "Provocherebbe un danno incalcolabile per la città di Milano".