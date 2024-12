Piazza Affari diventa un set cinematografico. Combattimenti per la serie thriller indiana

Piazza degli Affari si è trasformata ieri in un set cinematografico. La piazza davanti alla Borsa e al dito di Maurizio Cattelan, è stata la location in particolare per alcuni combattimenti. Si svolgono infatti a Milano alcune scene della nuova serie televisiva firmata dal regista indiano Neeraj Pandey, autore di numerose serie di successo non solo in India.

La serie vede collaborare la casa produzione milanese The Family con la prestigiosa produzione indiana Friday Storytellers. La serie, genere thriller-drama, "Segna un momento di straordinaria collaborazione tra Italia e India - afferma Ada Bonvini Partner&Ceo The Family- due Paesi uniti dalla passione per il cinema".

I cinque giorni di shooting in Italia si svolgono tra Milano e Como "regalando allo show - dice la produzione - un’ambientazione unica che riflette l’eleganza e il fascino della Lombardia". La produzione italiana ha ricevuto il supporto della Lombardia Film Commission, rafforzando il ruolo della regione come destinazione d’eccellenza per le produzioni internazionali. "La produzione - dicono ancora i responsabili delle riprese - è il risultato di un lavoro di squadra che porta sullo schermo una storia capace di coinvolgere milioni di spettatori in tutto il mondo. La serie verrà distribuita a livello internazionale rafforzando ulteriormente l’idea che il cinema e le serie TV siano un potente strumento per costruire ponti tra culture diverse".