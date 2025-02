Piantedosi al Comitato in Prefettura

Lunedì pomeriggio il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi presiederà a Palazzo Diotti il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La riunione con il prefetto Claudio Sgaraglia e i vertici di Questura e Comandi provinciali di Arma e Finanza è in programma alle 15. Il titolare del Viminale era già stato a Milano il 28 novembre scorso, dopo la guerriglia al Corvetto che aveva fatto seguito alla morte del diciannovenne egiziano Ramy Elgaml in via Quaranta dopo una lunga fuga in scooter. In quell’occasione, Piantedosi aveva confermato al sindaco Giuseppe Sala l’assegnazione al capoluogo meneghino di 600 nuovi rappresentanti delle forze dell’ordine, in più rispetto al normale turnover.