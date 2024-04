Piante in casa. L’esperto spiega cura e trucchi

Tutto il bello delle piante in casa. Stefano Grimelli, professional organizer che aiuta a riordinare, pulire e riorganizzare la casa, sarà ospite della biblioteca, domani con una conferenza sull’importanza delle piante in casa. Vivere bene nel proprio appartamento è una priorità che in molti mettono in secondo piano per vari motivi: per impegni di lavoro, per le problematiche familiari o semplicemente per fare spesa.

Ma se per avere una mente sana bisogna fare attività fisica, per godersi le mura domestiche bisogna avere cura degli ambienti in cui viviamo. Stefano Grimelli spiegherà l’impatto positivo che le piante possono avere sull’umore e sullo stress ma anche come queste vengono in aiuto per il benessere della casa e degli ambienti interni. Senza dimenticare la loro cura, a partire dalla scelta del terriccio giusto e “trucchi” vari. Mas.Sag.