Piano urbano del traffico. Al via le rilevazioni per capire le esigenze

Per tutto il mese, su tutto il territorio, saranno effettuati i rilevamenti per l’acquisizione dei dati sul traffico. Saranno usati diversi strumenti: telecamere, radar e droni, ma anche interviste dirette alla cittadinanza. Si tratta di un’attività di supporto, necessaria per la redazione del nuovo piano urbano del traffico e per la definizione dello sviluppo futuro del sistema di mobilità a livello comunale. Le informazioni serviranno a quantificare i flussi veicolare in entrata, in transito o in particolari punti di snodo viario. Le analisi prenderanno in considerazione differenti tipologie di veicoli (auto, furgoni e autocarri, autoarticolati e autotreni, autobus, moto, bici) e sono organizzate in modo da ottenere valori riferiti a intervalli di tempo diversi.

La campagna verrà sviluppata sulla base dei conteggi effettuati in presenza di rilevatori lungo la strada, ma in alcuni casi si procederà con videoriprese soprattutto per le intersezioni complesse. Sarà possibile anche avvalersi, per alcune postazioni, di droni. Infine, le interviste ai conducenti saranno condotte in forma totalmente anonima con un questionario digitale, per ricostruire la domanda di mobilità generata sia dai cinisellesi che dai non residenti. Gli automobilisti intervistati verranno campionati in corrispondenza di quelle strade di principale accesso all’area urbana. Nel corso delle analisi, non mancheranno poi i rilievi della sosta per quantificare l’offerta complessiva di posti e la domanda di stalli. Si tratta di una prima tappa che, potenzialmente, potrà essere replicata anche in diverse forme e metodi nel periodo di redazione del piano generale del traffico nei prossimi mesi. La.La.