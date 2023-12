Piano offerta formativa: ok del Consiglio

Le cifre importanti per le manutenzioni agli edifici scolastici storici, l’aumento di fondi per l’educativa dei disabili e l’attenzione alle fragilità, un progetto fiore all’occhiello al via, quello del restyling degli spazi esterni delle materne Rodari e Collodi, fondi per le attività scolastiche, mantenimento e potenziamento dei servizi. Fra le pagine l’impegno per i patti di comunità e il percorso “Scuola aperta“. Fra i progetti ancora “nebulosa“ quello del futuro polo scolastico di via Sondrio, da realizzarsi di qui a qualche anno, ancora da chiarire nei contorni e nelle dimensioni. E un dato che comunque preoccupa, quello di una popolazione scolastica in prospettiva in calo, a causa del crollo delle nascite: 194 nel 2017, 122 nel 2023: "L’impatto del calo demografico condizionerà i piani scolastici dei prossimi anni. È un dato nazionale".

Semaforo verde in consiglio comunale per il primo Piano dell’offerta formativa della giunta Scaccabarozzi, che incassa l’ok della maggioranza e l’astensione delle opposizioni, ma a margine di un dibattito dai toni sereni. È spettato alla neoassessora alla partita, Maria Cristina Gioia, illustrare i punti cardine del piano, frutto di un lungo lavoro di condivisione. Obiettivi molteplici. "Sei in tutto – dice Gioia –. Fra questi particolarmente importante la formalizzazione di un ‘tavolo sulle politiche educative e scolastiche’. Coinvolgerà soggetti diversi e opererà continuativamente. Un obiettivo fondamentale è anche quello di mantenere le scuole in buone condizioni, e di procedere a un costante ammodernamento. Molto è già stato fatto quest’anno, si proseguirà l’anno prossimo". Sono programmati per l’estate i lavori nei giardini delle materne Collodi e Rodari. Monica Autunno