Piano Aria Clima, Palazzo Marino si allea con 21 imprese “resilienti“

Continua la collaborazione tra il Comune di Milano e il mondo dell’impresa per favorire e velocizzare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, qualità dell’aria e neutralità climatica previsti dal Piano Aria e Clima, attraverso la chiamata alla progettazione dell’Alleanza per l’Aria e il Clima. Capgemini Italia, Carbotermo, Carrefour Italia, Cariplo Factory, Deloitte Italy, Edison, Havas Media, InVento Innovation Lab, Legacoop Lombardia, Liquigas, L’Oréal Italia, Maire, OpenDot, Re-Solution Hub, Sky Italia, SOS-Logistica, Synlab Italia Srl, Taua, TeknE SpA, True Energy Advisory, Up2You: sono queste le 21 “Imprese consapevoli e resilienti“ che entreranno a far parte del nucleo designato a promuovere una maggiore consapevolezza verso i temi della transizione ambientale nel settore aziendale e a portare avanti le attività e i progetti per adeguare il profili di business ai requisiti ecologici che la transizione richiede.

L’assessora all’Ambiente Elena Grandi commenta: "La transizione verso una Milano più sostenibile, sana e vivibile e passa anche attraverso il contributo delle imprese e necessariamente attraverso la collaborazione tra le istituzioni e tutte le componenti della città. Ogni parte svolge un ruolo fondamentale in funzione di un cambiamento di rotta concreto e ormai in atto, come quello che ci siamo impegnati a compiere da qui al 2030 con questa Alleanza per il clima così come con la sottoscrizione dello strumento del Climate City Contract".