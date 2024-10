Riprendono rissa con lo smartphone: vengono pestati dai litiganti

Milano, 6 ottobre 2024 – Duplice aggressione sabato sera alla stazione Garibaldi. Una lite scoppiata tra un gruppo di egiziani poco dopo le 20.30 ha incuriosito due diciassettenni lì presenti, egiziani di seconda generazione, uno dei quali ha iniziato a riprendere con lo smartphone i più grandi che urlavano e si spintonavano.

Polizia in zona Porta Garibaldi (Archivio)

Ed è stato un attimo: una delle persone coinvolte nella lite non ha gradito, intimando al ragazzo di non riprendere e minacciandolo. L'amico diciassettenne si è lanciato in difesa del coetaneo ed è stato aggredito: prima è stato preso a calci e pugni, poi ferito al volto con un coltello che lo ha colpito di striscio. Anche l'altro ragazzo è stato aggredito, riportando dei graffi. All'arrivo della polizia si è scatenato il fuggi fuggi.

Sul posto, una volante del commissariato Garibaldi-Venezia, che già stava perlustrando la zona. I due ragazzi feriti sono stati subito soccorsi e poi accompagnati in codice verde al Fatebenefratelli.