Peschiera, Fumata Bianca per Nuovi Trasporti Pubblici dal 5 Luglio

di Valeria Giacomello

Fumata bianca per i trasporti pubblici di Peschiera: dal 5 luglio i cittadini potranno usufruire di nuovi collegamenti con i luoghi strategici attraverso gli autobus Atm. Dopo un anno di trattative, l’ufficialità è arrivata a pochi giorni dell’inaugurazione della tratta della metro 4 che collega Linate a San Babila. "La rimodulazione del Trasporto pubblico locale – ha spiegato la vicesindaca Stefania Accosa – è un grande risultato, venuto dopo innumerevoli tavoli e confronti con il Comune di Milano. Abbiamo ottenuto l’attivazione delle nuove linee 901, 902, 903 e 973 oltre a un potenziamento dei mezzi esistenti anche attraverso nuovi collegamenti, come ad esempio il prolungamento della 88 che collegherà Peschiera al Monzino, andando a eliminare le lacune emerse dalle mappe iniziali che non prevedevano collegamenti diretti tra la M4 e le frazioni di Bettola e Zelo mentre Canzo veniva esclusa dai percorsi. Nonostante il poco preavviso, dato che l’ufficialità è arrivata solo il 28 giugno, stiamo provvedendo a realizzare un libretto informativo riportante le mappe delle nuove linee". La rimodulazione del Tpl prevede due fasi: la prima comprende i collegamenti a M4 Linate, Policlinico, Idroscalo, Inps e luoghi di snodo importanti come San Felice e San Donato; la seconda prevede invece la rimodulazione del chiamabus, la cui quota potrà essere investita in una navetta a supporto dei quartieri dove vi sono meno servizi. Il nuovo piano, inoltre, non si limita a guardare a Milano in modo radiale ma anche ai collegamenti con i Comuni limitrofi di prima fascia. Un esempio è dato da Segrate – San Felice individuata come importante punto di interscambio, dove chi proviene da Peschiera potrà ad esempio usufruire delle linee che collegano all’ospedale San Raffaele e M2.

Per la vicesindaca è il momento ideale per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Nei giorni scorsi – ha affermato – sono uscite affermazioni, dal comitato “La voce degli alberi” ma non solo, che hanno ignorato totalmente il grande impegno profuso dall’Amministrazione e dagli uffici comunali. Abbiamo sempre reso pubblico ogni passo fatto e quanto discusso di volta in volta ai tavoli della Regione. I gruppi consiliari sono sempre stati tenuti al corrente, le sedute della Commissione tecnica sono sempre state pubbliche come l’ultima dello scorso 22 giugno. Quanto alla proposta di fare passare gli autobus dal varco Sud dell’aeroporto di Linate, ne avevamo già verificato la fattibilità e reso noto, durante la Commissione tecnica, che ciò non è possibile in quanto la strada costeggia un’area di accesso limitato con le sbarre, passa di fianco a una zona militare ed esistono strettoie che renderebbero non agevole il passaggio dei bus".