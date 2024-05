Pesce siluro di 2 metri catturato nella cava riesce a tornare in acqua

Pesca record nella cava dell’Oasi di Basiglio. Tirato su con la lenza un pesce siluro di 2 metri. Autore del “colpo“ è stato Manuel Mastromatteo un amante della pesca che pratica il carpfishing. L’altro giorno alla sua canna da pesca ha abboccato questo enorme esemplare che una volta tirato a riva, dopo le foto di rito, è riuscito a liberarsi e tornare in acqua. Nella cava di Basiglio, ricca di carpe e altre specie ittiche, pullulano anche questi pesci che spesso raggiungono dimensioni eccezionali. "Qui in questa zona è senza dubbio il pesce più grande cho ho pescato – racconta Manuel – una bella soddisfazione per chi come me ama la pesca sportiva".Mas.Sag.