Pero Quattro candidati per una poltrona

Quattro candidati sindaco e 9.069 elettori al voto a Pero. C’è grande attesa per l’appuntamento con le elezioni amministrative che decideranno chi prenderà il posto di Maria Rosa Belotti, sindaco di centrosinistra, al secondo mandato. Una corsa alla poltrona che potrebbe confermare il centrosinistra (alla guida da oltre 25 anni) o portare al ribaltone.

Il delfino dell’attuale Amministrazione è Giuseppe Barletta, 42 anni, assessore ai Lavori pubblici, servizi a rete e sport, candidato sindaco della lista “Progetto per Pero” sostenuta dal Pd e dalla lista civica “La Gente in Comune” che vuole "portare a compimento i progetti e il disegno della Pero 2030 senza disperdere i risultati ottenuti dall’Amministrazione uscente", come la rigenerazione di piazza Marconi con la realizzazione del polo culturale.

Sempre nell’area di centrosinistra c’è Paola Molesini, 66 anni, dirigente scolastico al Cardano di Milano, candidata sindaco della lista “Unità per Pero” sostenuta dalla lista civica Agora, Società Civile e Rifondazione Comunista e alcuni indipendenti. Dopo dieci anni di consigliere tra i banchi della minoranza, la Molesini ora mira alla poltrona di sindaco, "sono convinta che la politica debba essere al servizio dei cittadini e mai viceversa per elaborare soluzioni sostenibili e prendere decisioni coraggiose attraverso la più ampia partecipazione".

Anche nell’area di centrodestra i candidati sindaco sono due. Sono Antonino Abbate, 73 anni, manager del settore energia in ambito internazionale, della lista “Patto per Pero”, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, lista “Pero nel cuore - Abbate sindaco” e “Società Civile”. Ex sindaco della Lega dal 1993 al 1997, tra le priorità indica il miglioramento della qualità dell’aria per rendere il territorio più vivibile, maggiore sicurezza e controllo del territorio, attenzione alle persone con maggiore fragilità e avvio del progetto per la realizzazione di una Rsa.

Quarta candidata sindaco è Daniela Bossi, 42 anni, della lista “Gente di Pero” sostenuta da Forza Italia, Udc, Psi, Italia Viva, Grande Nord, Lega Padana e Rinnovamento Civico. All’insegna dello slogan "Pero non si accontenta più", nel programma elettorale sono indicate come priorità l’ambiente (sano e non inquinato), l’attenzione al commercio locale e alle attività imprenditoriali attraverso la revisione del Pgt.