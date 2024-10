Pericolo piene, via le piante dalla diga

Pericoli di inondazione da debellare con urgenza, si rende necessario intervenire alla diga del canale Retorto ostruita dall’accumulo di materiale galleggiante, formato da numerosi tronchi d’alberi trasportati dal fiume durante le piene dei giorni scorsi che hanno causato considerevoli danni. Durante il sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune e la protezione civile, è stato accertato che il gestore della diga non era intervenuto per l’eliminazione del materiale che ostruiva il passaggio dell’acqua. Il sindaco Fabio Colombo ha dunque firmato l’ordinanza per eliminare l’ostruzione che impedisce lo scorrere dell’acqua. Un intervento imposto al gestore del sito Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda e Serio, da effettuare con urgenza procedendo alla pulizia totale dello sbarramento dal materiale che ostruisce il passaggio di scarico della traversa sul canale Retorto. Una situazione di pericolo che riporta alla memoria l’inondazione del fiume nel 2002, quando l’acqua del fiume invase le zone del canale Retorto e quelle oltre il ponte San Giovanni provocando danni e notevoli disagi.

"È bene chiarire - così il primo cittadino Fabio Colombo - così come ci è stato confermato, che in ogni caso la traversa non è a rischio collasso. Siamo in continuo contatto con la Prefettura, Regione, Consorzio Bonifica Dugali, Naviglio, Adda, Serio e Provveditorato opere pubbliche per monitorare la situazione".

