Cernusco, salvati da morte sicura quattro gattini incastrati in una canalina all’Uboldo

Cernusco (Milano), 11 maggio 2025 – Una task-force dal cuore d’oro ha salvato quattro gattini da morte sicura.

L’Sos è scattato nei giorni scorsi all’ospedale Uboldo di Cernusco, dove vive una colonia felina regolarmente censita: 18 esemplari curati con amore e dedizione da due dipendenti, Paola, operatrice della Pediatria, e Giovanna dell’amministrazione. Ed è proprio a loro che si sono rivolti gli addetti della cucina richiamati da miagolii disperati nel parco. Una breve indagine ha portato il gruppo a capire che il problema era nel tubo di scolo dell’acqua piovana. Paola, visto il pericolo, ha chiamato i vigili del fuoco e l’Enpa di Monza, specializzata nel recupero di gatti in difficoltà. L’intervento tecnico dei pompieri ha messo in salvo i cuccioli: due femmine e due maschietti, bianchi e tigrati, quattro batuffoli dolcissimi, subito accompagnati nella struttura brianzola dove sono stati rifocillati e coccolati. La sorte dei quattro fratellini di 40 giorni ha tenuto tutti col fiato sospeso per alcuni interminabili minuti. I gattini lottavano fra i detriti, ma ne sarebbero stati travolti. “Una brutta avventura a lieto fine”, dicono i protagonisti. I piccoli, molto spaventati, sono stati subito messi sotto l’ala protettrice degli angeli dell’Uboldo. Come siano arrivati nelle tubature resta ancora da capire. Per liberarli, i pompieri hanno aperto una grata per la pulizia e hanno fatto scorrere un filo d’acqua spingendoli verso l’uscita. Ma i miagolii non sono cessati: altri due fratellini si trovavano più in alto, bloccati in una curva del tubo. L’unica soluzione era smontare l’intera sezione del condotto. Grazie all’ingegno e alla determinazione dei vigili del fuoco di Gorgonzola anche gli altri due micini sono stati messi al sicuro. Ora, la famigliola è ospite di una volontaria dell’Asilo dei cuccioli Enpa.