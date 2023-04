Perego e Di Bari in campo Centrodestra spaccato

"La squadra giusta" è lo slogan che ha scelto Dania Perego e che ha ripetuto per tutta la presentazione della sua candidatura dell’altra sera. L’esponente della Lega e di due liste civiche dalla Sala Fallaci ha avviato la sua campagna elettorale alla presenza del neosegretario provinciale Mauro Grolli ("Dobbiamo solo vincere, non c’è da fare altro"), il sindaco di Trezzo Silvana Centurelli, il sindaco di Inzago Andrea Fumagalli ("Sono un fan di Dania") e altri ospiti. "Ho iniziato nel 2015 a fare l’assessore e non avevo mai fatto politica a livello istituzionale. Faccio la maestra e ho avuto fortuna di seguire le scuole anche da assessore. Ho visto l’aspetto più bello della politica, di essere amica e amante della città - ha spiegato -. Quando la nostra avventura si è bruscamente interrotta, ho avuto la fortuna di avere attorno tante persone, in particolare il gruppo della Lega con cui ho passato momenti difficili. Ci siamo uniti attorno ai valori di coerenza, onestà, legalità. Mi hanno dato il coraggio di andare avanti e non essere da sola: insieme a queste persone si può continuare a fare bene".

Stessa sala anche per Giuseppe Di Bari, il candidato del resto della coalizione di centrodestra, spaccata in modo inedito a Cologno. Con lui i senatori di FdI Sandro Sisler e Mario Mantovani, l’onorevole Andrea Mascaretti, l’assessore regionale Gianluca Comazzi e il presidente provinciale di Forza Italia Graziano Musella. "La città del futuro deve essere tecnologica, pulita, sicura. Sono questi i nostri punti fondamentali - ha commentato Di Bari, ex assessore -. Ho deciso di impegnarmi in prima persona, perché Cologno è la città in cui lavoro e che vivo quotidianamente: dobbiamo far emergere il suo potenziale, continuando il lavoro fatto nei precedenti 7 anni". La.La.