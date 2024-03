Per una vita top una settimana di sport gratis

Salute gratis nei centri comunali gestiti da InSport sul territorio. Dal oggi al 17 marzo in quattro strutture – Cassano d’Adda, Melzo, Segrate e Trezzano sul Naviglio – torna Movement, il programma nato in casa che combatte la sedentarietà, grande male del nostro tempo, "migliaia di persone da sensibilizzare alla causa", spiegano gli organizzatori. Il successo della formula ormai consolidata è da ricercare nell’abbinamento "remise en forme" - divertimento, "senza barriere, limiti di età o di condizione fisica, è un’iniziativa per tutti". Il progetto in chiave locale "viene proposto a bambini, giovani, adulti, famiglie e cittadini che devono scegliere le attività a disposizione direttamente sul sito della società". "Sblocca il benessere che è in te" è il tema dell’edizione di quest’anno. L’iniziativa nasce per rimettere in circolo l’energia e superare la pigrizia, il segreto è "correggere comportamenti dannosi sul campo: muovendosi si sta meglio, per questo chiediamo a tutti di provare", dicono gli istruttori. Fra gli scopi c’è favorire stili di vita corretti, anche a tavola. Perché il movimento da solo non basta. "Vogliamo aiutare quante più persone possibile a prestare sempre più attenzione alla propria condizione psico-fisica", aggiungono a InSport. Non resta che scegliere la propria disciplina preferita, l’offerta è ampia: c’è il nuoto per sette giorni con accesso libero, ma anche ginnastica in acqua e posturale, fitness, stretching, pilates, running e triathlon. Un’offerta ampia che va a coprire l’intero arco della domanda. Tutti i dettagli sul sito insportsrl.it

Bar.Cal.