Per una Pasqua etica e sostenibile "No alla tratta degli agnellini"

di Alessandra Zanardi

"No alla tratta degli agnelli, scegliamo una Pasqua più etica e sostenibile". È l’appello delle associazioni animaliste in concomitanza con le festività di primavera, quando tradizionalmente aumenta il consumo di carne ovina. "In questi giorni vengono macellati in Italia oltre un milione di agnellini lattanti, in parte provenienti dall’Est Europa e importati nel nostro Paese attraverso viaggi estenuanti – spiega Edgar Meyer, presidente dell’associazione Gaia animali & ambiente -. Il consumo di questi animali nel periodo di Pasqua, infatti, aumenta in maniera esponenziale rispetto agli altri periodi dell’anno e questo comporta delle importazioni selvagge, con scarsi controlli sulla qualità delle carni e il benessere degli animali. Il tutto per rifornire le catene di vendita e rispondere alle richieste del mercato". Nel corso degli anni, più di un’associazione animalista ha denunciato che, strappate alle loro madri, bestiole in tenera età, a volte non ancora svezzate, vengono stipate a bordo di tir e costrette a viaggiare in condizioni di sovraffollamento. Lasciate senza cibo né acqua fino all’arrivo a destinazione, alcune di loro non ce la fanno e muoiono già durante il trasferimento. "Più di una volta - prosegue Meyer -, quando scattano controlli e sanzioni, violazioni e irregolarità si sono già consumate". Il fenomeno si riscontra in particolare a ridosso di Pasqua e, secondo le associazioni di tutela degli animali, pone degli interrogativi etici, oltre che sanitari. Da qui l’invito ai consumatori: "Non incentiviamo questi meccanismi, fermiamoci a riflettere. E optiamo per un pranzo alternativo". Sul sito Internet www.gaiaitalia.it si può trovare un ricettario completo per un menu vegetariano e vegano: tanti gli spunti per antipasti, primi e secondi piatti senza l’uso della carne. Qualche esempio? Un’ouverture di crema di ceci e paté di lenticchie, a seguire un bis di primi con trofie al pesto e lasagne alle verdure. Tra le proposte per il secondo, carciofi ripieni di riso e torta salata di ricotta; per chiudere, mousse di frutta, sorbetto al limone e torta contadina. "La dimostrazione che si può festegsenza sposare logiche di violenza - commenta il presidente di Giaia -. Vale la pena provare, per una Pasqua di pace anche nel piatto". Il ricettario veg si può anche richiedere gratuitamente scrivendo una mail a [email protected]

Ambientalista da sempre, Edgar Meyer è anche tra i fondatori della onlus Diamoci la zampa, che opera per la tutela dei cani abbandonati e la prevenzione del randagismo.