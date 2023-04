Per il gestore costi troppo alti La piscina Olimpia da rifare torna nelle mani del Comune

di Laura Lana

La De Gregorio è costata più del previsto e, quindi, il gestore restituisce al Comune l’Olimpia, non riqualificata e ancora non accessibile per l’utenza. La società H2O ha chiesto – e ottenuto – di sgravarsi dalla ristrutturazione della seconda piscina coperta, quella nella periferia di via Marzabotto, mantenendo così solo la gestione di quella del centro, nonostante la gara d’appalto fosse stata aggiudicata 4 anni fa su un unico pacchetto. Già a dicembre Alberto Colombo, referente della H2O aveva scritto una lettera al Comune, manifestando il "peggioramento del rapporto costiricavi, a causa del fenomeno inflattivo con l’aumento dei costi di produzione e la contrazione della capacitò di spesa delle famiglie", "l’incremento del costo complessivo per la riqualificazione della Olimpia principalmente dovuto al rincaro dei prezzi dell’edilizia" e, inoltre, aveva segnalato "un incremento nel costo delle opere edili della De Gregorio pari a 559.250,53 euro". Una differenza che, in prima istanza, era stata chiesta al Comune. Così, l’Amministrazione ha scelto di sobbarcarsi il rischio d’impresa di H2O, gravata come tutti gli altri operatori del territorio dall’aumento dei costi energetici e dalla crisi economica in atto. Così, il Comune darà 148mila euro al gestore, riprenderà in mano la Olimpia dismessa (che avrebbe già dovuto essere inaugurata) e dovrà riqualificarla direttamente con risorse pubbliche. "La piscina tornerà in carico a noi: metteremo a bilancio 2 milioni e il resto auspichiamo che lo coprirà la Regione, con cui ci stiamo già muovendo - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Loredana Paterna -. Del resto, H2O si è trovata aumenti di costi con danni imprevedibili. Stralciando dalla concessione l’Olimpia, la società resta in piedi. Ora il progetto di restyling va verificato con il prezzario attuale e va riavviata la progettazione". I lavori erano stati valutati 2,7 milioni di euro, mentre ora si stima siano arrivati a 3,9 milioni.