Per i bimbi di Rocio già raccolti 20mila euro

La catena di solidarietà non si ferma: raccolti 20mila euro per la famiglia di Rocio Espinoza Romero, la donna di 34 anni travolta e uccisa da un tir mercoledì mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio tra i viali Serra, Scarampo e De Gasperi. Salvi i suoi due piccoli gemelli e la madre di lei: la donna ha avuto la prontezza di spingerli via, prima di essere investita dal camion pirata (l’autista Francesco Monteleone, ora ai domiciliari, è stato rintracciato dalla polizia locale un’ora e mezza dopo).

Per il marito José Luis e i suoi bambini di un anno e mezzo è stata aperta una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, "con il consenso di Flora, la sorella di Rocio, dopo aver parlato con il marito. Noi che la stiamo promuovendo siamo un gruppo di vicini di casa che abitano nello stesso loro palazzo", si legge. "Tutti i fondi sono automaticamente devoluti presso un conto corrente intestato a José Huarcaya , marito di Rocio e papá dei due piccoli. Rocio studiava per diventare infermiera e desiderava un futuro sereno per i suoi due figli di 18 mesi. Vorremmo non solo essere vicini alla sua famiglia in questo momento di grande dolore ma contribuire attivamente donando un piccolo sostegno economico". Ieri sera, il numero di donatori ha raggiunto quota 500. E continua a crescere.

Domani alle 14.30, i familiari, gli amici e tutti coloro che vorranno unirsi saluteranno Rocio: il funerale sarà nella chiesa di Sant’Ildefonso in piazzale Damiano Chiesa.

