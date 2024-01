Per creare la città del futuro nasce l’ufficio tecnico in Municipio

Nuovo piano di governo del territorio, la macchina si mette in moto: istituito l’ufficio di piano in municipio, affidato allo studio Pim anche l’incarico per la redazione del nuovo piano urbano del traffico. L’apertura della procedura per la variante generale al Pgt, deliberata in luglio, è stato uno dei primi atti della Giunta di Ilaria Scaccabarozzi (nella foto) da poco insediata. Immediatamente dopo l’avviso alla cittadinanza della prima fase, quella di raccolta spunti e proposte, da poco conclusa. Nei giorni scorsi l’istituzione ufficiale dell’Ufficio di piano, ovvero la struttura interdisciplinare che sarà incaricata della redazione degli atti preliminari alla variante. L’ufficio sarò costituito da personale comunale e da soggetti esterni incaricati, e coordinato dal responsabile del settore governo del territorio. Le linee guida del futuro nuovo piano di governo del territorio erano state illustrate dalla sindaca e dalla giunta in settembre, al momento della predisposizione e della presentazione in consiglio delle linee programmatiche di mandato: consumo di suolo zero e tutela delle aree agricole, massima attenzione alla mobilità sostenibile, revisione del sistema delle piazze; fra le novità, l’inserimento di una Carta del potenziale archeologico con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio di reperti e monumenti. Sulla mobilità studio al via e l’obiettivo di realizzare un Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) che tuteli le varie categorie di utenti della strada. Infine, si sogna una Gorgonzola più turistica: valorizzazione di monumenti storici in via di rinascita (primi fra tutti Molino Vecchio e Casa Busca), istituzione di un info point, facilitazione della nascita di nuove strutture ricettive.

Monica Autunno