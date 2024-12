Pedibus riparte in versione “multilingua“

È ripartito in questi giorniin versione multiingua, italiano, inglese, arabo e spagnolo: è il Pedibus di Bollate, il servizio di accompagnamento a scuola a piedi, insieme a genitori o volontari, che viene riproposto anche per l’anno scolastico in una versione multilingua, più accessibile a tutti i cittadini, anche stranieri. La linea attiva si chiama “Grillo“ ed è il tragitto che da via Repubblica porta alla scuola di via Diaz con fermate intermedie per renderla utilizzabile dal maggior numero possibile di bambini. "Siamo molto contenti di rilanciare il Pedibus aggiungendo qualcosa in più – dichiara l’assessore alle politiche educative Ida De Flaviis (nella foto) –. Il servizio promuove la mobilità sostenibile e l’autonomia dei più piccoli, ma rappresenta anche un’occasione di inclusione per tutta la comunità. E con l’introduzione della versione multilingua, in inglese, spagnolo e arabo, vogliamo abbattere le barriere linguistiche e consentire a tutte le famiglie di sentirsi parte attiva di questa iniziativa. Ringrazio i genitori e i volontari presenti e futuri che rendono possibile questa attività. Speriamo diventino sempre più numerosi così da attivare altre linee per altre scuole". Per potenziare la linea e per consentire a un numero maggiore di bambini e bambine di aderire al progetto, l’amministrazione comunale rivolge un appello ai genitori dei bambini delle scuole primarie, invitandoli ad aderire al progetto, anche come accompagnatori. Perchè il Pedibus funziona se ci sono sempre più volontari disponibili a dare una mano. Il tragitto della linea parte alle 8 da via Repubblica e arriva alle 8.15 in via Pastrengo, Appuntamento tutte le mattine, da lunedì a venerdì. Per iscrizioni e informazioni sul sito del Comune alla pagina https://comune.bollate.mi.it/pedibus. Ro.Ramp.