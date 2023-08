Pd, Sala a confronto con Bonaccini e Schlein a Milano: dibattito alle Feste dell'Unità

Il sindaco Giuseppe Sala rientra dalle ferie estive e programma una serie di interventi nelle Feste dell’Unità all’insegna della par condicio tutta interna al Partito democratico. Sì, perché il primo cittadino, che non ha la tessera dei dem e non ha mai detto qual era il suo candidato preferito all’ultimo congresso del partito, prima, domenica, si confronterà con il candidato sconfitto, Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna, alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia (il dibattito sarà moderato dalla direttrice di Qn-Giorno-Resto del Carlino-Nazione Agnese Pini), e poi, l’8 settembre, alle 21, con la segretaria del Pd Elly Schlein alla Festa dell’Unità di Milano, che quest’anno si svolgerà nell’ex Macello di viale Molise.

In attesa degli appuntamenti politici legati alla kermesse democratica, il numero uno di Palazzo Marino oggi riapparirà a Milano con due appuntamenti pubblici. Alle 11.45 Sala è atteso all’Ippodromo Snai San Siro, dove interverrà alla cerimonia di apertura del FEI Jumping European Championship Milano 2023. Alla 15.30, invece, il sindaco sarà ai Giardini di via Zanoia, e prenderà parte all’avvio delle attività di pulizia dell’area con la squadra di volontari di “Insieme per il Verde”. L’agenda del sindaco, nei primi giorni di ritorno nel suo ufficio a Palazzo Marino, ha puntato soprattutto su tre temi: il piano di ripresa della città dopo il nubifragio dello scorso 25 luglio, il futuro dello stadio di San Siro dopo che Milan e Inter hanno puntato su nuovi impianti a San Donato Milanese e Rozzano e i lavori per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026.

Sul fronte della sfida a Cinque Cerchi, il sindaco e la sua Giunta devono ancora decidere il destino dell’ex Palasharp, dopo che è stata annunciata la rinuncia al progetto per l’utilizzo del palazzetto ristrutturato per ospitare le gare di hockey su ghiaccio femminile ai Giochi. L’area dell’ex Palasharp è comunale e è ancora in vigore l’assegnazione del terreno a TicketOne e Mc Events per realizzare un nuovo palazzetto dello sport.

M.Min.