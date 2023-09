Pd a congresso Sfida milanese tra under 40

Il Partito democratico va a congresso. Domenica si voterà in tutti i 161 circoli di Milano metropolitana dalle 9 alle 20 per il congresso che eleggerà il prossimo segretario e l’assemblea metropolitana. Il duello per la segreteria milanese è tra due under 40: Alessandro Capelli, 38 anni, vicesegretario uscente, e Santo Minniti, 39 anni, presidente del Municipio 6. Domenica si voterà anche per il congresso del Pd Lombardia, che eleggerà l’unica candidata in campo, la parlamentare Silvia Roggiani; per la Conferenza delle Donne Democratiche di Milano Metropolitana; per i congressi di circolo, che eleggeranno i segretari, insieme ai coordinamenti di circolo. Potranno votare i nuovi iscritti Pd nel 2023 se iscritti entro il 16 agosto e i tesserati 2022 che hanno rinnovato o rinnoveranno la propria iscrizione entro il voto. Massimiliano Mingoia