Paziente 20enne si uccise: assolto lo psichiatra

Non aveva attivato un Tso per una ragazza di 20 anni con problemi di anoressia nervosa e depressione che poi si suicidò il 2 aprile 2016 lanciandosi dal balcone. Condannato in primo grado, ieri nel processo d’appello bis a Milano, è stato assolto per la seconda volta dall’accusa di omicidio colposo. Si conclude così la lunga vicenda giudiziaria per uno psichiatra dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Il medico aveva visitato la giovane nei giorni precedenti al suicidio ed era finito sul banco degli imputati per non avere disposto un trattamento sanitario obbligatorio che, invece secondo la Procura, avrebbe evitato il suicidio. Lo psichiatra era stato condannato in primo grado, assieme a un collega del centro psicosociale di Bollate, a 8 mesi nel settembre 2017 con rito abbreviato. A entrambi veniva contestato di non aver attivato il Tso dopo due visite, il 30 e 31 marzo 2016. Dopo quelle visite la ragazza aveva cercato di lanciarsi dal balcone di casa, al sesto piano di un condominio. La prima volta l’avevano fermata la madre e il fratello, la seconda i carabinieri quando aveva scavalcato il parapetto e stava per cadere nel vuoto. Portata all’ospedale di Garbagnate era stata dimessa con un rafforzamento della cura farmacologica che già seguiva. Il 2 aprile la ragazza si è suicidata lanciandosi dal balcone sul quale era stata fermata in precedenza. Nel primo processo d’appello, con sentenza del dicembre 2020, i giudici avevano seguito la linea di una perizia, disposta riaprendo il caso, e avevano valutato come corretto l’approccio terapeutico dei due psichiatri "di tipo farmacologico e non restrittivo (Tso)". I giudici della prima sezione penale, presidente Chiara Nobili, hanno assolto lo psichiatra, difeso dall’avvocato Davide Steccanella, "perché il fatto non sussiste", mentre la Procura generale aveva chiesto di nuovo la condanna a 8 mesi. Le motivazioni del verdetto saranno pubblicate tra 60 giorni.